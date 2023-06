Für den heutigen Mittwoch, 21.06.2023, hat der Deutsche Wetterdienst für mehrere Landkreise im Regierungsbezirk vor starken Gewittern, besonders ab den frühen Nachmittagsstunden, gewarnt.

Die Gewitterfront, die heute Nachmittag über große Teile Niederbayerns hinweg zog verlief aus polizeilicher Sicht bislang relativ glimpflich. Seit ca. 13.15 Uhr bis ca. 14.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern rund 30 Meldungen im Zusammenhang mit dem Gewitter ein.

Bei der Mehrheit der Meldungen mussten Straßen und Schienen wegen umgestürzter Bäume bzw. herabgefallener Äste kurzzeitig gesperrt oder abgesichert werden. In der Straubinger Bahnhofstraße wurde ein Mann von einem umherfliegenden Sonnenschirm verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Kurz vor 14.00 Uhr musste die Bundesstraße 20 im Bereich Oberschneiding in Richtung Straubing wegen herabgefallener Äste kurzfristig gesperrt werden. Ebenso die Westtangente auf Höhe „Am Hagen“. Die Bundesstraße 85 war auf Höhe Prackenbach ebenfalls wegen eines umgestürzten Baums kurz gesperrt. Bei Oberöbling, Landkreis Straubing-Bogen, blockierte ein umgestürzter Baum kurzzeitig die Gleise. In Deggendorf, Graflinger Straße hat das Unwetter ein Blechdach aus der Verankerung gelöst und fiel zum Teil auf den Gehsteig – Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an Verkehrsteilnehmer vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Es kann insbesondere an Straßen entlang von Waldstücken und durch Waldstücke eine erhöhte Unfallgefahr durch umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste bestehen.

Veröffentlicht: 21.06.2023, 14.45 Uhr