Nach Verkehrsunfall – Unfallzeuge gesucht

ELSENFELD, OT EICHELSBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich hat die Obernburger Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hierbei suchen die Beamten nach einem Traktorfahrer, der Zeuge des Unfalls war.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, an der Kreuzung Barbarastraße und Elsenfelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Kleintransporter in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 51-Jährige mit ihrem Pkw.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Obernburger Polizei auf der Suche nach einem Traktorfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung befand.

Der Zeuge und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, wurden an der Grillhütte am Flugplatz in der Babenhäuser Straße die dort angebrachten Kupferrohre entwendet. Zudem fehlt aus dem Innern der Hütte ein Kühlschrank.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr, nutzten zwei Unbekannte die kurze Abwesenheit der Rezeptionistin eines Hotels in der Karlstraße und entwendete eine hinter der Theke liegende Geldbörse.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 09:20 Uhr und 18:30 Uhr, wurde auf der Ebene 5 im Parkhaus der City-Galerie ein geparkter schwarzer Seat angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.