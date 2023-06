1000. Polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Festnahme eines Tatverdächtigen aufgrund mehrerer schwerer Sexualdelikte – Westend

Von Dienstag, 20.06.2023, auf Mittwoch, 21.06.2023, kam es zur Festnahme eines 24-Jährigen aus Afghanistan, welcher wegen mehrerer schwerer Sexualdelikte dringend tatverdächtig ist. Als er gegen 03:20 Uhr durch zwei zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei festgenommen werden sollte, versuchte der 24-Jährige zu flüchten.

Die Streifenbesatzung befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Theresienwiese. Da der 24-Jährige nicht stehen blieb, sondern weiter in Richtung Theresienhöhe flüchtete, wurde durch die Polizeibeamten mehrfach ein Schusswaffengebrauch angedroht. Da er auch jetzt nicht stehenblieb, wurden in der Folge zwei gezielte Warnschüsse nach oben in die Luft abgegeben.

Der 24-Jährige konnte danach schließlich auf der Theresienhöhe durch weitere Polizeieinsatzkräfte in einem Gebüsch versteckt aufgefunden und festgenommen werden. Er wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 17 geführt. In Bezug auf die ihm anzulastende Straftat sind aktuell noch zeitnahe grundlegende Ermittlungen notwendig, so dass hierzu zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen weitergegeben werden können. Parallel dazu laufen beim Polizeipräsidium München wie in solchen Fällen üblich intern die Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs.

1001. Mehrere Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 15:40 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger am Isarufer bei der Reichenbachbrücke, als er einen Mann bemerkte, der in der Nähe stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm, während er ihn beobachtete.

Daraufhin informierte der 24-Jährige den Polizeinotruf, worauf zivile Einsatzkräfte den Tatverdächtigen (31 Jahre alt mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) noch am Tatort antreffen und festnehmen konnten.

Nach der Anzeigenerstattung wurde der 31-Jährige wieder entlassen.

Fall 2:

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 30-Jährige beim Sport in der Anlage Arnulfpark. Dabei stellte sie einen Mann fest, der sie beobachtete und während dessen sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Die 30-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf, woraufhin sich der Mann entfernte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 74-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nach der erfolgten Anzeigenerstattung wieder entlassen wurde.

Fall 3:

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 19:10 Uhr, befanden sich eine 22- und eine 24-Jährige in einer Parkanlage an der Hofgartenstraße, als sie einen Mann feststellten, der sexuelle Handlungen an sich vornahm und während dessen den Blickkontakt mit den beiden Frauen suchte.

Die beiden Frauen wandten sich an zufällig vor Ort befindliche Polizeikräfte, welche den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen konnten. Der 23-Jährige Däne ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die Ermittlungen übernommen.

1002. Brandstiftung an zwei Pkw – Schwabing

Am Mittwoch, 21.06.2023, gegen 04:45 Uhr, bemerkten Anwohner in der Kaiserstraße in München-Schwabing mehrere brennende Fahrzeuge. Die Brände konnten schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Ermittlungen wurden nun vom Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München übernommen. Bei zwei Pkw, die nicht unmittelbar nebeneinander gestanden hatten, wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Das Feuer griff in der Folge noch auf weitere geparkte Fahrzeuge über. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugenaufruf:

Wer hat etwas zum Tatablauf bemerkt bzw. wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1003. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw; eine Person verletzt – Oberschleißheim

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 13:15 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Unterallgäu mit einem Scania Lkw auf der Ingolstädter Landstraße in Richtung München.

Zeitgleich fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw ebenfalls auf der Ingolstädter Landstraße in Richtung München.

Als der 60-Jährige vom mittleren Fahrstreifen nach rechts auf den rechten Fahrstreifen wechselte, touchierte dieser den dort fahrenden Pkw des 48-Jährigen und erfasste diesen mit der Front der Zugmaschine an dessen linken Heck. Der Pkw wurde dadurch nach links geschleudert, fiel auf die rechte Seite und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Der 48-jährige Pkw-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich schwer und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Pkw wurde schwer beschädigt, der Lkw minimal beschädigt und die Leitplanke leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Ingolstädter Landstraße bis ca. 14:30 Uhr in südlicher Richtung gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1004. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw, eine Person verletzt – Lerchenau

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 13-Jährhiger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad von einem Firmengelände in der Lerchenstraße unvermittelt auf die Fahrbahn.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw die Lerchenstraße stadtauswärts.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, welches frontal erfasst wurde. Der 13-Jährige wurde von seinem Fahrrad zu Boden geschleudert und dabei schwer verletzt (u.a. auch Kopfverletzungen). Er wurde vom Rettungsdienst im Beisein seiner Eltern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Der 61-jährige Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von wenigen Tausend Euro. An dem Fahrrad ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle ohne größere Beeinträchtigungen herumgeleitet werden.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1005. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Klein-Transporter; zwei Personen verletzt – Neuperlach

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis Ebersberg mit einem Porsche Pkw auf der Putzbrunner Straße stadteinwärts.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Klein-Transporter auf der Putzbrunner Straße stadtauswärts.

Der 31-Jährige kam aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Klein-Transporter zusammen.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zu ambulanten Behandlungen gebracht.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die Putzbrunner Straße in südöstlicher Richtung gesperrt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.