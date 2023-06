NÜRNBERG. (722) Am Dienstagnachmittag (20.06.2023) führten Polizeibeamte in der Nürnberger Innenstadt eine Personenkontrolle durch. Nachdem ein 23-jähriger Mann hierbei zwei Polizisten angriff und verletzte, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.



Gegen 16:30 Uhr sprach eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im Bereich der U-Bahn-Station „Plärrer“ einen 23-Jährigen an, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser zeigte sich sofort sehr aggressiv und schrie die Beamten lautstark an. Als eine Polizistin beschwichtigend auf den Mann zuging, schlug er nach der Beamtin und traf sie an der Hand. Kurz darauf schubste er sie mit beiden Händen von sich.

Die Streifenbesatzung konnte den 23-Jährigen schließlich überwältigen, ihm Handschellen anlegen und ihn vorläufig festnehmen. Auch gegen die Fesselung leistete der Mann Widerstand. Er schlug und trat um sich und kratzte die beiden Einsatzkräfte. Diese erlitten hierbei leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch weiterhin verrichten.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Christian Seiler