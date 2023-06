PASSAU. BAB A3. Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau finden bei Kontrolle eines italienischen Fahrers eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Passau hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am 19.06.2023, gegen 17.30 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Passau einen Pkw, Jeep, eines 39-jährigen Italieners, der auf der BAB A3 in Richtung Österreich unterwegs war. Da er widersprüchliche Angaben zu seiner Reiseroute machte, unterzogen die Beamten das Fahrzeug einer eingehenderen Überprüfung. Im Jeep des Italieners fanden sie in einem Versteck eine Tüte mit gut einem Kilogramm Kokain. Der 39-jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am 20.06.2023 fand die Vorführung des Italieners beim Amtsgericht Passau statt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau Haftbefehl erließ. Der 39-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht am 21.06.2023, 10:00 Uhr