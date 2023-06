LEUTERSHAUSEN. (720) Am Dienstag (20.06.2023) kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Landkreis Ansbach. Eine Frau verlor dabei ihr Leben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Pkw-Fahrerin die Kreisstraße AN 23 von Winden kommend in nordöstliche Richtung. Auf Höhe der Ortschaft Mittelramstadt kam der Pkw der Frau aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer stellten kurz nach 12:00 Uhr das verunfallte Fahrzeug fest und verständigten die Polizei. Die Frau erlitt bei dem Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass sie trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ansbach. Neben Beamten der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort eingesetzt. Die Kreisstraße musste bis zum Abschluss der Maßnahmen vollständig gesperrt werden.



Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 9094 - 121 zu melden.



Erstellt durch: Bernd Groß