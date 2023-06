HABACH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Dienstagnachmittag, 20. Juni 2023, brach in einem Sägewerk in Kratzlmühle ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernimmt, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagnachmittag des 20. Juni 2023 ging um kurz nach 14 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen in Brand in einem Sägewerk in Habach ein. Beim Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand das Sägewerk bereits im Vollbrand. Die Rauchwolken waren bereits aus mehreren Kilometern Entfernung wahrzunehmen. Die aufwendigen und sich teils schwierig gestaltenden Löscharbeiten sind derzeit noch in vollem Gange und werden sich voraussichtlich noch über mehrere Stunden hinziehen.

Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Ein Mitarbeiter des Sägewerks wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Angehöriger der Feuerwehr musste aufgrund hitzebedingter Kreislaufprobleme ebenfalls nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

Die ersten Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die örtliche Polizeiinspektion Penzberg bzw. von Beamten der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.