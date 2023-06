EICHSTÄTT Wie berichtet wurde am gestrigen Nachmittag (19.06.2023) ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt nach einer Auseinandersetzung mit einem Bekannten getötet.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte zwischenzeitlich einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 24-Jährigen, der heute durch den zuständigen Richter in Kraft gesetzt wurde. Der ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt stammende Mann wurde daraufhin an eine Haftanstalt überstellt. Fahndungskräfte hatten den Verdächtigen gestern widerstandslos festgenommen, nachdem er sich selbständig bei der Polizei gemeldet und seinen Standort bekanntgegeben hatte.

Der Leichnam des Getöteten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am heutigen Tage gerichtsmedizinisch untersucht. Ergebnisse der Obduktion liegen noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei konnte die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort noch am Montag abschließen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Vorangegangener Pressebericht vom 19.06.2023:

35-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung – Tatverdächtiger festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung im Westen von Eichstätt ist am heutigen Nachmittag (19.06.2023) ein 35-jähriger Mann zu Tode gekommen. Kripo und Staatsanwaltschaft Ingolstadt ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Ersten Ermittlungen zufolge war das spätere Opfer gegen 16:00 Uhr mit einem 24-jährigen Mann in Streit geraten, in dessen Folge der 24-Jährige seinen Kontrahenten nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Stichwaffe verletzte. Trotz schnellstmöglicher Erstversorgung verstarb der Mann später im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war zunächst vom Tatort geflüchtet. Er konnte jedoch nach einer umfangreichen Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, im Stadtgebiet von Eichstätt festgenommen werden.

In enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei Ingolstadt noch am Nachmittag die weiteren Ermittlungen übernommen.