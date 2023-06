WACKERSDORF, LKRS. SCHWANDORF. In der Nacht auf Montag, 19. Juni 2023 wurde in ein Bürogebäude in der Industriestraße eingebrochen und dort Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich gegen Mitternacht drangen bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Bürogebäude nahe der Kartbahn ein. Dort brachen sie Wertbehältnisse auf und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Amberg sicherte vor Ort umfangreich Spuren, die nun ausgewertet werden und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht, insbesondere gegen Mitternacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 09621/890-0 zu melden.