1183 – Sachbeschädigungen

Göggingen – Sonntagnacht (18.06.2023) steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Muesmannstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (19.06.2023) wurde in der Zeit von 00.30 Uhr bis 08.00 Uhr der Pkw eines 39-Jährigen in einer Tiefgarage in der Offinger Straße verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1184 - Verkehrsunfall

Pfersee – Am gestrigen Montag (19.06.2023) kam es in der Pferseer Straße Ecke Rosenaustraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau und ihr Kleinkind wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 13.30 Uhr übersah eine 77-jährige Pkw-Fahrerin beim Rechtsabbiegen in die Rosenaustraße eine 32-Jährige mit ihrem Kinderwagen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die 32-Jährige und ihr Kind leicht verletzt und durch einen Rettungswagen versorgt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 77-Jährige.

1185 – Streit mit Schlagstock

Innenstadt – Am gestrigen Montagvormittag (19.06.2023) kam es zwischen einem 24-Jährigen und einem 26-Jährigen in der Stadtberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr kam es zwischen den Beiden, die sich offenbar flüchtig kennen, zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der 24-Jährige den 26-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock. Hierbei erlitt der 26-Jährige eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 24-Jährigen.

1186 – Marke: Eigenbau

Hochzoll – Am gestrigen Montag (19.06.2023) war ein 43-Jähriger mit seinem selbstumgebauten E-Bike am Hochablass unterwegs.

Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er mit seinem Rad auf dem Fußweg unterwegs war. Während der Kontrolle fielen den Beamten diverse Umbauten an dem Fahrrad auf. Wie sich herausstellte hatte der 43-Jährige sein Fahrrad selbst zu einem E-Bike umgebaut. Nachdem die Bremsleistung bei dem Fahrrad stark eingeschränkt war und das E-Bike so für den Verkehr nicht zugelassen war, stellten es die Beamten sicher.

Der Mann muss nun u.a. mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

1187 – Unfallgeschehen

Innenstadt – Am gestrigen Montag (19.06.2023) kam es zu einem Unfallgeschehen in der Stadtbachstraße.

Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Bus die linke Spur der Stadtbachstraße. Hier bremste der Busfahrer aufgrund einer Verkehrssituation stark ab, sodass eine Frau im Bus stürzte. Sie gab vor Ort an unverletzt zu sein und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun diese Frau.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

1188 – Brand eines Pkws

Innenstadt – Am gestrigen Montag (19.06.2023) geriet ein Pkw im Meister-Veits-Gäßchen in Brand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen 15.45 Uhr parkte der 68-jährige Pkw-Fahrer seinen VW-Bus im Meister-Veits-Gässchen, als der Pkw Feuer fing. Der 68-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen. Das Feuer griff schließlich auf ein davor und dahinter befindliches Fahrzeug und auf eine angrenze Hausfassade über. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht.

Die Kriminalpolizei hat wie in so einem Fall üblich, die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt als Brandursache naheliegend.