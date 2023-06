1182 – Scheckübergabe an den Förderverein Wärmestube

Augsburg – Am 16. Juni 2023 überreichte Polizeipräsident Martin Wilhelm einen symbolischen Scheck an Johann Stecker, Vorstandsmitglied des Fördervereins Wärmestube SKM-Augsburg e. V. Die Summe in Höhe von 1.430 € setzt sich aus einer Spendenaktion des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zusammen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat es sich zur Tradition gemacht, im Rahmen einer jährlichen präsidiumsweiten Spendenaktion um die Weihnachtszeit lokale gemeinnützige Vereine finanziell zu unterstützen. In den vergangenen Jahren konnten so bereits vierstellige Spendensummen unter anderem an den Glühwürmchen e. V. oder den Verein einsmehr e. V. ausbezahlt werden.

Für die diesjährige Spendenaktion fiel die Wahl auf den Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg e. V. Der Tagesaufenthalt Wärmestube in der Augsburger Innenstadt ist Treffpunkt und geschützter Ort für Wohnungslose und Bedürftige und zugleich das Herzstück des SKM (Starke Kraft des Miteinander) Augsburg. Im Jahr 2012 wurde der Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg e.V. durch sozial stark engagierte Menschen gegründet mit dem Ziel, die Wärmestube finanziell zu unterstützen.

Mit den erbrachten Spenden von allen Polizeidienststellen in Nordschwaben konnte das Polizeipräsidium Schwaben Nord dem Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg e. V. bereits im April 2023 einen Betrag in Höhe von 1.430 € zukommen lassen. Am 16. Juni 2023 fand anlässlich dessen eine symbolische Scheckübergabe durch Polizeipräsident Martin Wilhelm an den Verein, vertreten durch Vorstandsmitglied Johann Stecker, im Polizeipräsidium Schwaben Nord statt.