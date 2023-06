Am letzten Sonntag war es endlich soweit – Tag der offenen Tür im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Seit nun mehr 25 Jahren ist das Präsidium in der Pödeldorfer Straße in Bamberg angesiedelt und das ist ordentlich gefeiert worden.

Begonnen hat die Veranstaltung mit einer Andacht unter blauem Himmel und mit strahlendem Sonnenschein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein reges Treiben auf dem Gelände des Präsidiums. Es war für Klein bis Groß sehr viel geboten. Die Kinder konnten sich beim Parcours mit dem Kettcar oder am Kletterturm austoben. Anschließend wurden ihre Augen von den Luftballonfiguren oder dem Kinderschminken zum Leuchten gebracht.

Bei der Fahrzeugschau konnten die Straßenfahrzeuge der Bayerischen Bereitschaftspolizei begutachtet werden. Selbst ein Hubschrauber konnte in Form eines Simulators auf Herz und Nieren getestet werden. Die unterschiedlichen Vorführungen zeigten die täglichen Einsatzbereiche der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Im Taucherbecken konnten die Taucher der TEE (Technischen Einsatzeinheiten) sogar unter Wasser beobachtet werden. Ein Ausbildungsseminar zeigte den Ablauf einer Verkehrskontrolle bei der ein Diensthund eingesetzt wurde, um das Fahrzeug nach weiterem Falschgeld zu durchsuchen. Im Anschluss wurde noch ein Ladendiebstahl abgearbeitet und die digitale Polizeiausbildung in einem Klassenzimmer dargestellt. Lauter wurde es bei der Vorführung der Einsatzhundertschaft. Die Demonstranten machten lautstark auf sich aufmerksam und ihr Aufzug endete in einer Sitzblockade. Die Auflösung dieser wurde durch die Hundertschaft schulungsmäßig vorgeführt. Die Versorgung von verschiedenen Verletzungen wurde anschließend in der Taktischen Einsatzmedizin durch das Unterstützungskommandos (USK) vorgestellt. Die Ausrüstung dieser Einheit konnte an einem separaten Stand in Augenschein genommen werden.

Selbst der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann ließ sich dieses Jubiläum nicht entgehen und gratulierte der Behördenleitung und allen Angehörigen des Präsidiums persönlich. In seiner Ansprache betonte Herrmann, dass die Dezentralisierung von Landesbehörden dem Ministerium schon immer am Herzen lag. Vom Umzug des Bereitschaftspolizeipräsidiums nach Bamberg profitiere die Region noch heute und des Weiteren leisteten die rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Präsidiums einen maßgeblichen Beitrag für Bayerns herausragende Sicherheitslage. Polizeipräsident Udo Skrzypczak erläuterte in seiner Begrüßungsrede den anwesenden Gästen die historische und aktuelle Entwicklung des Präsidiums der Bayer. Bereitschaftspolizei und hieß sowohl die geladenen Ehrengäste als auch alle Familien und Interessenten herzlich willkommen ehe der Vertreter der Stadt Bamberg, 2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp den offiziellen Teil der Veranstaltung komplettierte.

Rund 7000 Besucher fanden an diesem Sonntag ihren Weg in das Präsidium. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, welche das Polizeiorchester Bayern entsprechend umrahmte und eine schöne Gelegenheit miteinander ins Gespräch und in den Austausch zu kommen.