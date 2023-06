MAISACH, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; Nach dem Diebstahl eines Mercedes-Oldtimers in Maisach, der von den bislang unbekannten Tätern am S-Bahnhof Mammendorf zurückgelassen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

In der Nacht auf Freitag, den 16.06.2023, wurde gegen 02:30 Uhr von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Aufkirchner Straße in Maisach ein PKW entwendet. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen Oldtimer der Marke Mercedes-Benz, Baureihe 124.

Dieses Fahrzeug wurde wenig später am S-Bahnhof Mammendorf aufgefunden. Der Mercedes wurde von dem oder den Tätern im hinteren Bereich auf dem Parkplatz in der Schloßbergstraße in Nannendorf zurückgelassen. Auffällig war, dass der Motor des Wagens noch lief und an diesem gestohlene Kennzeichenschilder aus dem Landkreis Dachau (DAH) angebracht waren.

In Zusammenhang mit diesem Diebstahl fiel ein weißer Ford Transit auf. Der Kastenwagen hat einen auffälligen Schaden auf der rechten Seite, der mit Bauschaum repariert wurde. Zuletzt war dieser Wagen in der Schulstraße hinterhalb der Realschulturnhalle in Maisach ohne Kennzeichen abgestellt worden.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und auf Spuren untersucht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu den genannten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.