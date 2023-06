Markus Welisch begann seine Karriere bei der Polizei 1986 mit Einstellung im damaligen mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Seine ersten Verwendungen führten ihn zunächst in den Streifendienst der Landeshauptstadt München. Von dort gelang dem gebürtigen Wunsiedler fünf Jahre später der Wechsel zurück ins Heimatpräsidium, wo er am Grenzübergang Schirnding eingesetzt wurde. 2002 trat Markus Welisch das Studium zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) an, welches er mit einem sehr guten Ergebnis abschloss. Der frisch gebackene Polizeikommissar kehrte zunächst zur Grenzpolizei Selb zurück, bevor er ab 2007 bei mehreren Stationen seine Fachkompetenz und Führungseignung unter Beweis stellte.

Mit erfolgreichem Abschluss des Masterstudiengangs im Jahr 2011 wechselte der Familienvater in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst). Gleichzeitig übernahm er für sieben Jahre den Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters bei der Polizeiinspektion Hof. 2020 wechselte Markus Welisch dann auf den Chefsessel der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth. Mit dem Jahreswechsel 2023 führte sein Weg zurück ins Polizeipräsidium Oberfranken, wo er seitdem die Einsatzzentrale leitet.