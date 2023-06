998. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 82-Jährigen – Obersendling

Ein 82-jähriger Münchner begab sich am Montag, 19.06.2023 gegen 16:00 Uhr, von seiner Wohnung in der Höglwörther Straße in München zu einem Spaziergang, von dem er bis jetzt nicht zurückgekehrt ist. Üblicherweise geht er im Südpark oder im Bereich der Boschetsrieder Straße oder Murnauer Straße spazieren. Der 82-Jährige ist sehr gut zu Fuß, könnte aber möglicherweise nicht mehr alleine nach Hause finden. Ein Mobiltelefon führt er nicht mit. Eine Angehörige erstattete heute in den frühen Morgenstunden eine Vermisstenanzeige.

Der 82-Jährige könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung des Vermissten:

Scheinbares Alter 82 Jahre, ca. 165 cm groß, ca. 80 kg schwer, normale Figur, mitteleuropäischer Typ, schulterlange graue Haar, keine Brille, kein Bart

Zur Bekleidung: graue Fliesjacke, bordeaux-farbiges T-Shirt, dunkle kurze Hose, Garten-Clogs

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter dem Link https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/050707/index.html

ist die Öffentlichkeitsfahndung mit weiteren Angaben zu dem 82-Jährigen eingestellt.