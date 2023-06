Nach Streit um Parkplatz – 55-Jähriger leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einer 71-Jährigen am Montagnachmittag ist Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei. Auf Grund der gegensätzlichen Angaben der beiden Beteiligten hoffen die Beamten nun auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen.

Dem Sachstand nach kam es am Montag gegen etwa 13:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Darmstädter Straße im Bereich der dortigen Schrebergärten zu einer Streitigkeit zwischen der Fahrerin eines grauen Daimler-Chrysler und einem 55-jährigen Pkw-Fahrer. Hintergrund der Auseinandersetzung war ein freier Parkplatz, den die beiden nutzen wollten. Während der Streitigkeit kam es nach Angaben des 55-Jährigen zu einem Kontakt mit dem Pkw der Frau, infolge dessen er gestürzt sei. Laut der Fahrerin des Daimler-Chrysler, die durch eine Streife an ihrer Wohnadresse angetroffen wurde, habe es lediglich eine verbale Streitigkeit gegeben und sie wäre nach einem Termin vor Ort etwa eine Stunde später wieder nach Hause gefahren.

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun zu klären, was genau sich auf dem Parkplatz abgespielt hat. Hierbei hoffen sie insbesondere auch auf Beobachtungen von unbeteiligten Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Alkoholisierter Fahrradfahrer – Ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Mitteilung über einen offensichtlich alkoholisierten Fahrradfahrer auf der Staatsstraße 2305 konnte eine Streife der Alzenauer Polizei den Mann stoppen. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und teilte mit, dass ein Fahrradfahrer in Schlangenlinien und ohne Licht auf der Staatsstraße 2305 unterwegs sei. Beamte der Polizeiinspektion Alzenau konnten denn 28-Jährigen kurze Zeit später stoppen. Der deutlich alkoholisierte Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde im Anschluss wieder entlassen.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Bachrain die rechte Fahrzeugseite eines Peugeot zerkratzt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 12:40 Uhr, wurde in der Kanzleistraße der Vorderreifen eines KTM-Mountainbikes entwedet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurden an einem BMW auf einem Parkplatz am Glockenzehnt zwei Reifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde in einem Parkhaus in der Jahnstraße ein geparkter Mercedes SLK angefahren.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes „Am Stadtweg“ ein geparkter Mercedes mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.