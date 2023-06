SEEON-SEEBRUCK, LKR. TRAUNSTEN. Am Freitagabend, 16. Juni 2023, 18:30 Uhr, verstarb am Alz-Ufer in Truchtlaching eine 88-jährige Frau aus dem Landkreis Traunstein. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am frühen Freitagabend des 16. Juni 2023 ging gegen 18.30 Uhr bei der integrierten Leitstelle Traunstein die Meldung über eine bewusstlose Frau an der Alz in Truchtlaching ein.

Eine Zeugin hatte eine 88-jährige Schwimmerin dabei beobachtet, als diese in der Nähe einer Schwanfamilie augenscheinlich in Not geraten war. Die Zeugin eilte der Frau sofort zu Hilfe. Die Seniorin konnte mit Hilfe weiterer Zeugen an Land geborgen werden, verlor dort jedoch wenig später das Bewusstsein. Weitere Badegäste wurden ebenfalls auf die Situation aufmerksam, leisteten sofort erste Hilfe und begannen mit den Reanimationsmaßnahmen, welche anschließend von einem Notarzt fortgeführt wurden. Leider blieben die Maßnahmen erfolglos und die Frau verstarb noch vor Ort.

Daraufhin übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur genauen Todesursache.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Vielmehr wird hinsichtlich der Todesursache aktuell von einem medizinischen Aspekt ausgegangen.