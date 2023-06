PASSAU. Zwei unbekannte Männer greifen 30-jährigen körperlich an und rauben dessen Handy und Geldbörse. Die Kriminalpolizei Passau sucht Zeugen.

Am 20.06.2023, gegen 02.30 Uhr, gingen zwei Männer unter der Schanzlbrücke einen 30-jährigen Polen körperlich an und entwendeten sein Handy und seine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 30-jährige erlitt leichte Verletzungen, die keine Behandlung erforderten. Die beiden unbekannten Männer erbeuteten ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy und eine schwarze Geldbörse der Marke H&M. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei Passau übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Beschreibung der beiden Angreifer:

Die beiden Täter wurden von dem 30-jährigen folgendermaßen beschrieben:

1. Täter: ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 175 – 180 cm groß, dunkelhäutig, normale Statur, bekleidet mit einem grau/schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen, maskiert mit einer weißen Corona-Schutzmaske.

2. Täter: ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, normale Statur, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen, maskiert mit einer weißen Corona-Schutzmaske.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu den beiden Männern und den Geschehnissen am 20.06.2023, gegen 02.30 Uhr, unter der Schanzlbrücke geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Andrea Kerler-Simeth, 09421/868-1015

Veröffentlicht am: 20.06.2023, 13:20 Uhr