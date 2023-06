FÜRTH. (718) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (16.06.2023) und Montagmorgen (19.06.2023) brachen Unbekannte in ein Gebäude eines regionalen Energiedienstleisters ein und entwenden zwei Computer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Firmengebäude in der Leyher Straße in Fürth ein. Die Unbekannten durchwühlten anschließend den angrenzenden Büroraum und entwendeten von den dortigen Arbeitsplätzen zwei Computer.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden am Fenster beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

