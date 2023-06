WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagnachmittag, 19. Juni 2023, wurde am Loisach-Isar-Kanal in Wolfratshausen, OT Waldram eine männliche Leiche gesichtet und aus dem Kanal geborgen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Wolfratshausen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache.

Eine Zeugin hatte am Montagnachmittag, 19. Juni 2023 gegen 14:15 Uhr, im Wolfratshausener Ortsteil Waldram eine tote Person im Loisach-Isar Kanal gesichtet und die Rettungs- und Polizeikräfte verständigt. Wenig später wurde aus dem Wasser die Leiche des 56-jährigen Mannes geborgen. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen sowie der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahmen vor Ort die ersten Untersuchungen.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Zur Klärung der genauen Todesursache führt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim nun die weiteren Ermittlungen. Hierzu wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion durchgeführt.