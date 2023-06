LINDAU. Am Montagnachmittag, um 14:00 Uhr, ereignete sich auf der B31 zwischen dem Diepoldsbergtunnel und der Abfahrt Lindau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Friedrichshafen kommender 43-jähriger Pkw-Lenker geriet dabei aus bisher noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem Fahrzeug einer ebenfalls 43 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Lindau zusammen. Sie wurde schwer verletzt und mußte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Friedrichshafen geflogen werden. Der Unfallverursacher und sein 24-jähriger Beifahrer verletzten sich leichter und wurden in die Krankenhäuser nach Lindau und Bregenz gefahren.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und bis die beiden totalbeschädigten Autos geborgen werden konnten, mußte die B31 in beide Fahrtrichtungen bis ca. 16.00 Uhr für zwei Stunden gesperrt werden.

Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf 55.000 Euro geschätzt. (PI Lindau)

