WÜRZBURG / ZELLERAU. Auf Bargeld hatte es ein unbekannter Täter bei einem Einbruch von Freitag auf Samstag in ein Bürogebäude offensichtlich abgesehen. Der Einbrecher drang über ein Fenster in ein Büro ein und entwendete Bargeld.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag, um 13.50 Uhr, verschaffte sich der oder die Unbekannte gewaltsam Zugang in das Büro in der Zeller Straße. Über ein Fenster gelangte der Täter in das Gebäude und entwendete hier einen mittleren zweistelligen Betrag.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die zur genannten Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.