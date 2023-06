SCHWEINFURT. Ein 22-jähriger Volksfestbesucher gab am späten Samstagabend rechtsradikale Parolen von sich und zeigte den Hitlergruß. Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun in der Folge in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten.



Gegen 23:10 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen 22-jährigen Festzeltbesucher auf dem Volksfest dabei, wie dieser von einer Bierzeltgarnitur herunter rechtsextreme Parolen von sich gab und mehrfach den Hitlergruß zeigte. Die Security-Mitarbeiter verwiesen den Mann des Zeltes. Der 22-Jährige, der daraufhin aggressiv und handgreiflich wurde, wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte vorläufig festgenommen und zur Volksfestwache verbracht. Der Mann aus dem Landkreis Kronach, der dem äußeren Anschein nach unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, durfte nach Abschluss der Sachbearbeitung den Sicherheitsgewahrsam der Polizei wieder verlassen.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun gegen den 22-Jährigen, der sich in der Folge für seine Taten in einem Strafverfahren zu verantworten hat.