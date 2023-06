MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Nach dem Fund einer verletzten 36-Jährigen auf dem Radweg an den Mainauen zwischen Michelau und Oberwallstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntagmorgen, 18. Juni, gegen 00.45 Uhr, wurde auf dem Radweg zwischen Michelau und Oberwallstadt eine am Boden liegende verletzte Frau aufgefunden. Zuvor war sie vermutlich mit ihrem Fahrrad an den Mainauen unterwegs. Die Dame war augenscheinlich stark betrunken und musste sich immer wieder übergeben. Deswegen wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der die Frau zur weiteren Behandlung ins Klinikum Lichtenfels brachte.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht nach Zeugen, um die Hintergründe des Auffindens aufklären zu können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.