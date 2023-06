REGENSBURG. Am Dienstag, den 13. Juni 2023, gegen 08.00 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem versuchten Raubdelikt am Busbahnhof Regensburg. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg konnte drei Tatverdächtige ermitteln.

Am Dienstag, 13. Juni 2023, meldete sich ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau und gab an, dass er gegen 08.00 Uhr, am Regensburger Busbahnhof von drei unbekannten Tätern geschlagen wurde, weil er ihnen seine Wertsachen nicht geben wollte. Im Anschluss flüchteten diese unerkannt.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um zwei 15-Jährige und einen 16-Jährigen aus dem Stadtgebiet Regensburg.