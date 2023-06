REGENSBURG. Am Sonntagmittag, den 18. Juni 2023, gegen 11.30 Uhr, schüttete eine bislang unbekannte Person in die beiden Brunnen am Bismarckplatz eine Flüssigkeit und stellte in einen Brunnen ein Schild mit Aufschrift. Danach flüchtete sie unerkannt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag, den 18. Juni 2023, gegen 11:30 Uhr, wurden die beiden Brunnen am Bismarckplatz mit einer bislang unbekannten grünen Substanz verunreinigt. Des Weiteren wurde in einen Brunnen ein Schild mit Aufschrift gestellt. Das Wasser musste abgelassen und die Brunnen durch die Feuerwehr Regensburg gereinigt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Da der Bismarckplatz zu dieser Tageszeit gut besucht war und die Tat womöglich von Zeugen beobachtet und eventuell auch fotografiert beziehungsweise gefilmt wurde, bittet die Kriminalpolizei Regensburg um Zeugenhinweise unter Telefon: 0941/506-2888.