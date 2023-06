Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Ermittler der Kripo Hof klären Einbruch in Pizzeria und Autodiebstahl auf. Die Staatsanwaltschaft Hof stellte am Montag Haftantrag gegen einen 28-Jährigen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein zunächst Unbekannter gewaltsam Zutritt in eine Pizzeria in der Hofer Ernst-Reuter-Straße. Nachdem er die Eingangstüre aus Glas eingeschlagen hatte, durchwühlte er das Innere der Gaststätte und nahm einen Fahrzeugschlüssel an sich. Anschließend setzte er sich in das zugehörige Auto des Lieferdienstes und fuhr damit davon. Der Skoda hatte einen Zeitwert von rund 10.000 Euro.

Die nachfolgenden Ermittlungen und die Auswertung von Spuren führten die Hofer Kripo zu einem 28-jährigen Mann aus Zwickau. Nach dessen Festnahme stellte die Staatsanwaltschaft Hof Haftantrag und ein Richter erließ am Montagmittag Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.