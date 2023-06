A9 / BERG, LKR. HOF. Sonntagnacht wurden bei der Kontrolle eines Fernlinienbusses bei einem Fahrgast verbotene Cannabisprodukte gefunden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht zum Montag überprüften Schleierfahnder die Fahrgäste eines Fernlinienbusses an der Rastanlage Frankenwald. Bei einem Mitreisenden aus Italien wurden sie fündig: Der Mann, der sich auf der Durchreise befand, hatte Marihuana im dreistelligen Grammbereich in seinem Gepäck und trug ein Behältnis mit Haschisch-Öl am Körper. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl besteht. Gegen Geldzahlung konnte dieser aber noch vor Ort abgewendet werden, so dass der Mann seine Fahrt fortsetzen konnte. Er wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten müssen.