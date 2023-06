PFRONTEN. Beamte der Grenzpolizei fanden bei einer Verkehrskontrolle ein Kilogramm Kokain auf und stellten dies sicher.

Am Dienstag den 13.06.2023 in den Abendstunden kontrollierten Beamte der Grenzpolizei einen Pkw auf einem Parkplatz in Pfronten/Steinach nahe der Grenze. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges mit deutscher Zulassung fiel den Polizeibeamten ein professionell verbautes Schmugglerversteck im Kofferraum des Fahrzeuges auf. In diesem Versteck fanden die Beamten ein Paket mit einem Gewicht von etwa einem Kilogramm. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die Polizeibeamten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen den 21-jährigen niederländischen Fahrer des Pkws fest. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Kempten sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft. Vermutlich hat der Fahrer das Betäubungsmittel direkt aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt und für den gewinnbringenden Weiterverkauf in Österreich oder Italien vorgesehen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

