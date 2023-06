979. Versuchtes Tötungsdelikt – Berg am Laim

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 02:20 Uhr saßen im Bereich der Rosenheimer Straße auf einem Baustellengelände vier dort tätige Bauarbeiter vor einem Wohncontainer (alle vier sind rumänische Staatsbürger im Alter von 27 bis 40 Jahren).

Sie waren alkoholisiert gerieten aus bislang noch nicht geklärten Gründen in einen Streit. Plötzlich holte ein 27-Jähriger ein Messer aus einem Wohncontainer und stach damit auf einen 27-Jährigen und einen 33-Jährigen ein. Beide wurden verletzt.

Ein 40-jähriger Bauarbeiter konnte den 27-jährigen Tatverdächtigen von den beiden verletzten Personen wegreißen und ihm das Messer wegnehmen.

Weitere Bauarbeiter veranlassten die Alarmierung des Rettungsdienstes. Die Rettungsdienstmitarbeiter übernahmen die medizinische Erstversorgung und alarmierten die Polizei, woraufhin mehrere Streifen zu dem Baustellengelände geschickt wurden.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in einem Container festnehmen. Er wurde festgenommen und wegen eines versuchtes Tötungsdeliktes angezeigt. Das Tatmesser (ein Cuttermesser) konnte vor Ort sichergestellt werden. Beide Verletzte wurden in Krankenhäusern behandelt, die sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

980. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 14:35 Uhr, befand sich vor dem Eingang zum Alten Südfriedhof ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher exhibitionistische Handlungen vornahm.

Als ein 16- und ein 17-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) an diesem vorbeigingen, suchte der 62-Jährige intensiven Blickkontakt zu den beiden. Beide riefen umgehend den Polizeinotruf 110. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 62-Jährige mit estnischer Staatsangehörigkeit wurde nach erfolgter Anzeigenerstattung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

981. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 18:00 Uhr, gingen eine 28-und eine 25-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) in der Augustenstraße an einem 30-Jährigen ukrainischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher auf einer Parkbank saß, vorbei. Dabei stellten die beiden Frauen fest, dass der 30-Jährige sexuelle Handlungen an sich vornahm und den Blickkontakt zu ihnen suchte. Daraufhin verständigten sie telefonisch die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und er wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

982. Einbruch in Einfamilienhaus – Feldmoching

Im Zeitraum von Freitag, 16.06.2023,13:00 Uhr, bis Sonntag, 18.06.2023, 20:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht.

Daraufhin konnten sie ein daneben befindliches Fenster gewaltsam öffnen und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten das gesamte Haus. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde von einer weiteren Person bemerkt, die am Sonntagabend die Pflanzen gießen wollte, da die Bewohner im Urlaub sind. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Trollblumenstraße, Sonnentaustraße und Fingerhutstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

983. Fahrradfahrer nach Sturz erfolgreich reanimiert – Fürstenried

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 11:15 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Silvrettaweg stadtauswärts. Dort stürzte der 59-Jährige aufgrund einer akuten Erkrankung. Da er nach dem Sturz leblos liegen blieb, leisteten vorbeikommende Personen sofort Erste Hilfe in Form von Reanimationsmaßnahmen. Außerdem verständigte die Gruppe sofort den Rettungsdienst und stellte Einweiser für den Rettungswagen in der Nähe ab.

Der eintreffende Rettungsdienst sowie der Notarzt übernahmen anschließend die Reanimationsmaßnahmen und brachten den 59-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stabilisiert werden konnte. Durch den Sturz selbst verletzte sich der Fahrradfahrer nur leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt.

Erwähnenswert ist, dass durch das couragierte und schnelle Handeln der Ersthelfer es zu verdanken ist, dass der 59-Jährige erfolgreich reanimiert werden konnte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

984. Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer – Brunnthal

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Sauerlacher Straße in Richtung Sauerlach. Am Ortsausgang der Ortschaft Hofolding wollte der Fahrradfahrer auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg wechseln und kollidierte dabei mit einem Bordstein der Mittelinsel. Dadurch stürzte der 82-Jährige und verletzte sich hierbei schwer.

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

985. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 14:50 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Kraftrad auf dem Georg-Brauchle-Ring in Richtung Dachauer Straße, wo er rechts abbiegen wollte. Hierzu befuhr er nach den ersten Ermittlungen den abgetrennten Fahrstreifen für Rechtsabbieger. Im Einmündungsbereich zur Dachauer Straße gilt die Verkehrsregelung „Vorfahrt gewähren“.

Zeitgleich befuhr ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Dachauer Straße stadteinwärts auf dem dortigen Fahrradweg. Der 78-Jährige fuhr dabei verbotswidrig auf dem rechten Fahrradweg und wollte die Kreuzung zum Georg-Brauchle-Ring geradeaus überqueren.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß des Motorrades mit dem Fahrrad. Der 78-Jährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 57-jährige Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Gesamtschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es nur zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

986. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person leicht verletzt – Lehel

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 09:15 Uhr, fuhr eine 22-jährige Münchner Polizeibeamtin mit einem Streifenwagen die Maximilianstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Sternstraße wendete sie, um die Maximilianstraße anschließend in der Gegenrichtung stadteinwärts zu befahren.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem dortigen Radweg stadteinwärts. An der Kreuzung zur Sternstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Die Ampel zeigte für ihn grünes Licht.

Beim Wendemanöver kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Fahrrad. Dadurch stürzte der 32-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Er konnte vor Ort ambulant durch einen Rettungsdienst behandelt werden.

Es entstand sowohl am Pkw als auch am Fahrrad leichter Sachschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.