ERLANGEN. (715) Am Sonntagabend (18.06.2023) geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Erlanger Süden in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 19:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wehneltstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Erlanger Feuerwehr sowie der Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnte bereits eine massive Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung festgestellt werden.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und stellte fest, dass die Wohnung selbst bereits im Vollbrand stand. Durch die Löschmaßnahmen konnte das Feuer zügig bekämpft werden. Verletzte gab es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht.

Die betroffene Erdgeschosswohnung wurde durch den Brand vollständig zerstört. Auf Grund der Rauchentwicklung sind auch die beiden darüberliegenden Wohnungen bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Brandursache ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Marc Siegl