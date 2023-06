GRUB A.FORST, LKR. COBURG. Ein Drachen Trike ist am Samstagvormittag im Gemeindeteil Forsthub abgestürzt. Der 60-jährige Pilot erlitt mittelschwere Verletzungen.

Gegen 11 Uhr ging der Notruf über einen Flugunfall bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 60-jährige Oberpfälzer mit seinem Ultraleichtflugzeug in der Luft, als er aus bislang nicht geklärter Ursache, kurz vor 11:00 Uhr, in Forsthub abstürzte. Der Pilot konnte mit einem flugzeuggebundenen Notfallfallschirm in einer Wiese notlanden und erlitt glücklicherweise nur mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Kräfte des Technischen Hilfswerkes kümmerten sich um die Bergung des Luftfahrzeuges. An dem Trike entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Ein Luftunfallsachbearbeiter der Polizei Coburg hat die Ermittlungen zum Flugunfall, insbesondere der Unfallursache, aufgenommen.