ICHENHAUSEN | HOCHWANG. Am frühen Sonntagnachmittag wurden beim Einsturz einer Garagendecke zwei Personen verletzt.

Kurz nach 13:00 Uhr, wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Polizei zu einer eingestürzten Garagendecke in ein Wohngebeit nach Hochwang alarmiert. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich der 45-jährige Bewohner des Einfamilienhauses mit seiner Partnerin in der freistehenden Garage. Plötzlich stürzten ohne Fremdeinwirkung die Holzbalken der Zwischendecke auf die Personen herab. Beide konnten sich eigenständig bis zum Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Der 45-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Frau kam mit leichten Schürfwunden und einem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie dem Inventar beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat die Holzkonstruktion der Decke nicht den Belastungen der darauf gelagerten Gegenstände standgehalten. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Einsturzes werden von der Polizeiinspektion Günzburg geführt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ichenhausen, Hochwang, Deubach und Günzburg. Ebenfalls alarmiert war das Technische Hilfswerk Günzburg und Memmingen sowie zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. (PI Günzburg)

