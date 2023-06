Gde. Konzell, Lkr. Straubing-Bogen. Am 18.06.2023 gegen 09:30 Uhr wurde auf einen Anwesen in Kölburg der Brand eines mit Holzschnitzel betreibenem Blockheizkraftwerkes festgestellt. Das Blockheizkraftwerk befindet sich in direkt Anschluss an eine Garage. Nach momentanem Kenntnisstand dürfte es sich vermutlich um einen technischen Defekt gehandelt haben der zum Brand führte.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Cham, Zandt, Viechtach, Loitzendorf, Landorf, Konzell, Kasparzell, Gossersdorf, Denkzell, Stallwang und Parkstetten vor Ort. Der Brand konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an.

Personen sowie das Wohnhaus waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von ca. 1 Million Euro bewegen.

Eine Begehung der Örtlichkeit erfolgt am Montag durch den Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Bogen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bogen

Veröffentlicht am 18.06.2023 um 12.05 Uhr