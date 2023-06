Werbetafeln beschädigt - 29-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend hat ein 29-Jähriger dem Sachstand nach mehrere Werbetafeln beschädigt. Ein couragierter Zeuge folgte dem Mann und informierte die Polizei. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, war der 29-Jährige in der Frohsinnstraße unterwegs. Dem Sachstand nach trat der Mann hier gegen mehrere mobile Werbetafeln, die dadurch beschädigt wurden. Ein couragierter Zeuge handelte richtig, folgte dem Mann und informierte die Polizei. Beamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen wenig später am Bahnhof fest. Nachdem der Mann auch weiterhin aggressiv auftrat, mussten diesem unter Anwendung unmittelbaren Zwangs Handfesseln angelegt werden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt zu den Sachbeschädigungen. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen insgesamt bei mehreren hundert Euro. Zur Verhütung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den 29-Jährigen anschließend in Gewahrsam.

Unbefugter in Abstellraum eines Mehrfamilienhauses - Festnahme

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Am frühen Samstagmorgen wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses durch Geräusche auf einen aktuellen Diebstahl aufmerksam. Die hinzugerufene Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, war die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Clemensstraße durch Geräusche auf die Situation aufmerksam geworden. Bei einer Nachschau konnte die Dame den Tatverdächtigen sehen, der sich Zugang zu einem Etagenabstellraum des Hauses verschafft hatte, der außerhalb ihrer Wohnung liegt. Der Unbekannte war offensichtlich auf der Suche nach Beute. Die Bewohnerin handelte richtig und informierte sogleich die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten waren umgehend zur Stelle und nahmen den 22-jährigen Tatverdächtigen noch in dem Abstellraum fest.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun u. a. wegen versuchtem Diebstahl und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob der Mann noch für weitere Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitag und Samstag ein Gartenhaus aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitagabend, ab 23.00 Uhr, und Samstagabend, bis 17.00 Uhr, hat sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gartenhaus in der Straße "Landhäuser am Main" verschafft. Der Täter entwendete einen mittleren zweistelligen Betrag Bargeld und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagabend, ab 19.00 Uhr, und Samstagmorgen, um 08.30 Uhr, wurde ein weißer BMW, der 1-er Reihe beschädigt. Ein bislang Unbekannter hatte dem Sachstand nach eine Glasflasche auf das Fahrzeug geworfen. Der BMW war zu dieser Zeit in der Straße Hirtenborn abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagvormittag, zwischen 08.35 Uhr und 09.30 Uhr wurden ein schwarzer E-Scooter "Voi" entwendet. Der Roller war zu dieser Zeit im Treppenhaus eines Ärztehauses in der Frohsinnstraße abgestellt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitagabend, ab 19.15 Uhr, bis Samstagmorgen, um 08.15 Uhr, wurde ein weißes Fahrrad, "Serious Rockville" aus einem Grundstück in der Hörsteiner Straße entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 11.45 Uhr, wurde ein schwarzer Audi, A6, beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Parkhaus in der Elisenstraße auf Ebene 3 abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, zwischen 08.30 Uhr und 23.40 Uhr, wurde eine graue Mercedes, S-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Parkhaus Löhrgraben abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, beschädigte ein Lastkraftwagen ein Hoftor in der Siemensstraße. Das Tor wurde dabei schwer beschädigt.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway entwendet. Der Roller war zu dieser Zeit am Bahnhofplatz an den Fahrradständern abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 16.45 Uhr, wurde ein grauer VW, T-Cross, beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Schotterparkplatz am Krankenhaus in der Krankenhausstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde ein silber-blaues Herrenfahrrad der Marke Winora entwendet. Das Rad war zu dieser Zeit in der Miltenberger Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.