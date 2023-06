973. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw – Unterhaching

Am Freitag, 16.06.2023, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Kleintransporter die Marxhofstraße in Unterhaching. An der Kreuzung zur Biberger Straße wollte er nach den ersten Ermittlungen in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befand sich ein über 90-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis München auf dem Gehweg der Biberger Straße und wollte diese überqueren. Der Transporter erfasste den Fußgänger mit der Fahrzeugfront im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall stürzte der Fußgänger und verletzte sich schwer.

Zeugen alarmierten den Notruf und der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Er wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.