WÜRZBURG. Auf die Tagesseinnahmen hatte es am Samstagnachmittag ein bislang unbekannter Tankstellenräuber offensichtlich abgesehen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete der Täter wenige hundert Euro Bargeld und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, hatte der Unbekannte die Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße unmittelbar gegenüber der Brücke der Deutschen Einheit betreten. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld, erhielt wenige hundert Euro und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Noch während des Notrufes trafen die ersten Beamtinnen und Beamten bei dem Tankstellenmitarbeiter ein. Dieser wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, bei der neben den Würzburger Polizeidienststellen auch die Bundespolizei eingebunden war, konnte der Täter noch nicht aufgegriffen werden.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 170 cm – 180 cm groß mit schlanker Statur

Trug eine schwarze Basecap

Bekleidet mit heller Hose m. dunklem Gürtel sowie einem schwarzen Langarmoberteil

Trug dunkle Turnschuhe und führte einen dunklen Rucksack mit sich

Flüchtete auf einem dunklen Fahrrad

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zur fraglichen Zeit oder auch im Vorfeld und nach der Tat Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat eine Person gesehen oder kann Hinweise auf Personen geben, auf diese die vorgenannte Beschreibung zutreffen könnte?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931 / 457 - 1732 entgegen.