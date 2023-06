REDWITZ A.D.RODACH, LKR. LICHTENFELS. In den frühen Morgenstunden des Samstags bedrohte ein 39-jähriger Fahrgast einen Taxifahrer in Redwitz und flüchtete anschließend. Kurze Zeit später nahm eine Streife der Polizei Lichtenfels den Tatverdächtigen fest.

Kurz nach 1 Uhr ließ sich der 39-Jährige mit dem Taxi von Lichtenfels nach Redwitz a.d.Rodach fahren. Als der 22-jährige Fahrer in der Hauptstraße anhielt und seinen Fahrgast aussteigen lassen wollte, bedrohte ihn der 39-Jährige verbal und führte seine Hand an den Kopf des Taxifahrers. Ob er hierbei einen Gegenstand in der Hand hielt, ist bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchtete der 39 Jahre alte Mann. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizei Lichtenfels den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe antreffen und festnehmen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann muss sich nun wegen eines Raubdeliktes strafrechtlich verantworten.