KLEINHEUBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung und dem Brand einer Lagerhalle ermittelt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Auf deren Antrag wurde nun durch den Ermittlungsrichter ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Wie bereits berichtet, hatte sich die Auseinandersetzung zwischen dem 59-Jährigen und einem Mann aus dessen persönlichen Umfeld am Donnerstagnachmittag ereignet. Dem Sachstand nach kam es zunächst zu Drohungen durch den 59-Jährigen. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik.

Der 59-Jährige flüchtete hiernach in eine Lagerhalle, die sich unweit des Ortes der Auseinandersetzung befindet. Diese stand wenig später in Flammen. Der Tatverdächtige konnte noch im Bereich der Halle durch die Polizei festgenommen werden. Der Mann hatte durch das Brandgeschehen ebenfalls schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Noch vor Ort hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und dem Brandgeschehen übernommen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden. Im Zuge dieser Ermittlungen verdichteten sich auch die Hinweise, die auf eine Brandlegung in der Lagerhalle hindeuten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde durch den Ermittlungsrichter am Freitagnachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen. Gegen diesen besteht u. a. der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags und der Brandstiftung.