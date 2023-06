BAYREUTH. Mit Unterstützung von Spezialkräften aus Mittelfranken vollstreckte die Polizei Bayreuth-Stadt am Freitag einen Haftbefehl in der Bayreuther Altstadt.

Freitagvormittag lief ein größerer Polizeieinsatz in der Weißenburger Straße an, um einen Haftbefehl gegen einen 40-jährigen Mann aus Mittelfranken zu vollstrecken. Da es konkrete Anhaltspunkte für eine hohe Gewaltbereitschaft des Mannes gab, wurde zur Unterstützung der Bayreuther Beamten eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen. Am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, erfolgte schließlich die Verhaftung des 40-Jährigen. Der Mann und alle Einsatzkräfte blieben unverletzt. Anschließend brachten ihn Polizeikräfte in eine Justizvollzugsanstalt.