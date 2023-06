972. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Vergewaltigung – Unterföhring

-siehe Medieninformation vom 02.05.2023, Nr. 709

-siehe Medieninformation vom 15.06.2023, Nr. 956

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 29.04.2023, gegen 05:30 Uhr, im Bereich Tunnelweg/Feldstraße in Unterföhring zu einer versuchten Vergewaltigung. Dabei wurde eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, welcher sie plötzlich gepackt und zu Boden geworfen hatte und versuchte sie zu entkleiden. Weil die 25-Jährige laut schrie und sich wehrte, wurde ein Anwohner auf die Schreie aufmerksam, woraufhin er von seinem Balkon in Richtung des Geschehens rief und die Polizei verständigte. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben sich keine Hinweise auf ihn.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Foto eines möglichen Tatverdächtigen gesichert werden, das am Donnerstag, 15.06.2023 im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht wurde.

Daraufhin stellte sich der Tatverdächtige noch am Abend des Donnerstags, 15.06.2023 bei der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) in Begleitung eines Rechtsanwaltes. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde vorläufig festgenommen und macht bislang keine Angaben zur Sache.

Am Freitag, 16.06.2023 wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).