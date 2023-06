WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Auf die Kosmetikartikel hatte es ein unbekannter Täter bei einem Einbruch von Dienstag auf Mittwoch in ein Kosmetikstudio abgesehen. Über ein Fenster drang der Einbrecher in das Geschäft ein und entwendete Waren im Wert von über 2.000 Euro.



Am Mittwochmorgen musste die Inhaberin eines Friseur- und Kosmetiksalons in der Bonner Straße feststellen, dass über Nacht ein Unbekannter gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen war und aus dem im ersten Obergeschoss gelegenen Kosmetikstudio Waren im Wert von über 2.000 Euro entwendet hatte.



Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die in der Zeit von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 08:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friseur- und Kosmetiksalons gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.