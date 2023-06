1154 - Verkehrsunfall

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 7-jährigen Kind in der Hooverstraße. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die Hooverstraße in westliche Richtung. Das Kind querte unvermittelt die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Das Kind wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1155 – Brand einer Dehnfuge

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) kam es zu dem Brand einer Dehnfuge in der Franz-Kobinger-Straße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem dortigen Gebäude informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich im Rahmen von Bauarbeiten das Material einer Dehnfuge, was nicht bemerkt wurde und so zur Rauchentwicklung führte. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand in dem aktuell leerstehenden Gebäude. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

1156 – Beleidigung in der Straßenbahn

Göggingen – Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) beleidigte eine bislang unbekannte Person zwei Frauen in einer Straßenbahn in der Hessingstraße und spuckte in deren Richtung.

Die bislang unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

Ca. 16 Jahre, kräftige Statur, am rechten Arm einen weißen Gips, schwarze Cap, schwarz gemustertes T-Shirt

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1157 – Streitigkeit endet in Arrest

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und einem 52-Jährigen. Der 52-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr saßen beiden Männer auf einer dortigen Bank. Dabei schlug der 38-Jährige den 52-Jährigen mehrfach ins Gesicht und ein Passant verständigte daraufhin die Polizei. Der Vorfall konnte auch über die Videoüberwachung am Königsplatz gesichtet und zu Beweiszwecken gesichert werden. Der Rettungsdienst behandelte den 52-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der 38-Jährige zeigt sich bei der Anzeigenaufnahme zunehmend aggressiv und spuckte ohne Erfolg in Richtung der Beamten. Er wurde schließlich in Sicherheitsgewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 38-Jährigen.