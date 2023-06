Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers missachtet - Unfallverursacher mit schwarzem Pkw gesucht

ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer missachtete am Donnerstagabend die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 23:45 Uhr fuhr der Pedelec-Fahrer auf der Hanauer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Trockenbrodtstraße fuhr der gesuchte Unfallverursacher in die Hanauer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers. Der 27-jährige Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter. Der Pkw-Fahrer fuhr mit seinem schwarzen Fahrzeug davon. Zu einer Berührung des Pkw mit dem Fahrrad war es nicht gekommen. Der 27-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Kupferkabel von Grundstück und aus Lagerhalle entwendet - hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht

ALZENAU UND KARLSTEIN AM MAIN. Ein bislang Unbekannter hat von Mittwoch auf Donnerstag an zwei verschiedenen Tatorten Kupferkabel entwendet. Der Beuteschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt nun auch auf Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere hundert Meter Kupferkabel von einem Firmengrundstück in der Marie-Curie-Straße in Alzenau und sechs Kabeltrommeln mit Kupferkabel aus einer Lagerhalle im Kahler Stadtweg in Karlstein entwendet. Um in die Lagerhalle in Karlstein zu gelangen, beschädigte der unbekannte Dieb eine Tür und verursachte dabei geringen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Für das Verladen der Trommeln benutzte der Dieb offensichtlich einen Gabelstapler. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Beuteschaden wird dem aktuellen Sachstand nach auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen übernommen und sucht hofft nun unter Tel. 06023/944-0 auch auf Zeugenhinweise.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF. In der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:15 Uhr, hat ein Unbekannter zwei Mountainbikes der Marken Canyon und Haibike aus einem Hinterhof in der Pfarrwiese entwendet. Der Dieb konnte mit den Rädern unerkannt entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MAINASCHAFF. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 10:00 Uhr, den Seitenspiegel eines geparkten, schwarzen Opel in der Johann-Dahlem-Straße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat die Beifahrerseite eines schwarzen Audi auf einem Parkplatz in der Brückenstraße beschädigt. Der Verkehrsunfall muss sich am Donnerstag zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr ereignet haben.

MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 16:00 Uhr, wurde ein in der Noethigstraße geparkter schwarz-goldener VW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs war, hat sich unerlaubt entfernt.

COLLENBERG OT FECHENBACH. In der Zeit von Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 10:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Telefonkabel eines Hauses am Kirchplatz durchgeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.