NÜRNBERG. (701) Wie mit Meldung 676 am 09.06.2023 berichtet, kam es am 09.06.2023 zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten im Bereich vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nun Zeugen.



Gegen 10:00 Uhr traten mehrere Personen gleichzeitig auf die beiden Fahrbahnen am Bahnhofsplatz. Acht von ihnen klebten sich in der Folge auf der Fahrbahndecke fest. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den betroffenen Bereich umgehend ab. Der Fahrzeugverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Im direkten Umfeld des Hauptbahnhofes kam es auf Grund der zügigen polizeilichen Maßnahmen zu keinen länger andauernden Verkehrsbehinderungen.

Die Einsatzleitung vor Ort wertete die Blockadeaktion als nicht angezeigte Versammlung und löste sie vor Ort auf. Durch Beamte des USK Mittelfranken konnten sechs der angeklebten Personen (Fahrtrichtung Westen) zügig von der Fahrbahn gelöst werden. Bei den beiden Personen, die sich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten befanden, mussten mittels Trennschneider und Abbruchhammer Teile des Asphalts entfernt werden, um die verklebten Hände zu lösen.

Die Fahrtrichtung Westen konnte bereits nach etwas mehr als einer Stunde gegen 11:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag (Verfüllung) durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) konnte die Fahrtrichtung Osten gegen 11:45 Uhr wieder geöffnet werden. Der ÖPNV (Straßenbahnen) war für die Dauer des Einsatzes eingeschränkt.

Die Einsatzkräfte der Polizei führten die an der Blockadeaktion beteiligten Personen im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort einer kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung zu. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung aufgenommen.

Die Beamten bitten Zeugen, welche aufgrund der Blockadeaktion im Stau standen oder umgeleitet werden mussten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl