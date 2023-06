LANDSHUT. Fünf unbekannte Täter schlagen 28-jährigen nieder und rauben seine mitgeführten Zigaretten. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei Landshut bittet um Hinweise.

Am 14.06.2023, gegen 20.00 Uhr, hielt sich ein 28-jähriger auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als fünf junge Männer auf ihn zukamen und nach Zigaretten fragten. Nachdem er den Männern Zigaretten gegeben hatte, wurde er aufgefordert weitere Zigaretten herauszugeben, was er allerdings verweigerte. Daraufhin wurde er von einem der Männer geschubst und ein weiterer junger Mann schlug mit einem Gegenstand auf den 28-jährigen ein, so dass er zu Boden ging und die Orientierung verlor. Die Zigaretten wurden ihm abgenommen. Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Der 28-jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Am darauffolgenden Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei Landshut.

Eine nähere Beschreibung der unbekannten Männer war ihm nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu den fünf jungen Männern und den Geschehnissen am 14.06.2023, gegen 20.00 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Andrea Kerler-Simeth, 09421/868-1015

Veröffentlicht am: 16.06.2023, 11:00 Uhr