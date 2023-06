STRAUBING. Zwei Gefangene gerieten am 14.06.2023, gegen 07.15 Uhr, in der Krankenabteilung einer Justizvollzugsanstalt in Streit. Dabei erlitt einer der beiden eine Stichverletzung, die nicht lebensbedrohlich war. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Im Wartebereich der Krankenabteilung kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Strafgefangenen. Dabei verletzte ein 44-jähriger einen 47-jährigen mit einem manipulierten Besteck im Brustbereich. Die beiden konnten von den Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalt getrennt werden. Der 47-jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Von dort wurde er im Laufe des 15.06.2023 nach der Behandlung wieder zurückverlegt.

Die Kriminalpolizei Straubing hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Veröffentlicht am: 16.06.2023, 07:45 Uhr