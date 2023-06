MINDELHEIM / BAB 96. Heute gegen 16:30 Uhr kam ein 30jähriger Sattelzugfahrer alleinbeteiligt, aus bisher nicht geklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen pannenbedingt abgestellten Pkw. Hierbei wurde der 54jährige Fahrer des Pkws tödlich verletzt. Die 43jährige Beifahrerin überlebte den Auffahrunfall mit schweren Verletzungen. Besonders tragisch war, dass ein 19jähriger Angehörige der geschädigten Personen gerade im Begriff war das Pannenfahrzeug auf seinen Anhänger aufzuladen. Hierbei befand sich der 19jährige zwischen Pannenfahrzeug und Anhänger und wurde ebenfalls tödlich verletzt.

Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. An den geschädigten Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 90.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beauftragte einen Sachverständigen zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes. Die Autobahn wurde von der eingesetzten FFW Mindelheim und Autobahnmeisterei Mindelheim vollgesperrt. Weiterhin waren die freiwilligen Helfer der Feuerwehr mit der Bergung der tödlich verletzten Personen und Betreuung der Zeugen beauftragt. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurden die in unmittelbarer unfallnähe im Stau wartenden Fahrzeuge/Personen mit Getränke versorgt.

Zur Unfallaufnahme, polizeilichen Maßnahmen sowie Klärung des Sachverhalts wurden zwei Streifen der Autobahnpolizei Memmingen sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Buchloe eingesetzt.

Die Vollsperrung der Autobahn wurde durch die Autobahnmeisterei Mindelheim durchgeführt und dauerte aufgrund den Bergungsarbeiten bis zum späten Abend an. Der Verkehr wurde an der AS Mindelheim ausgeleitet. Hierbei kam es auf den Umgehungsstraßen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu erheblichen Einschränkungen.