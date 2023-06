KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag kam es im Zuge einer Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mann, aus dem persönlichen Umfeld eines 59-Jährigen erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der 59-Jährige flüchtete anschließend in eine Lagerhalle, die wenig später in Flammen stand. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort durch die Polizei festgenommen, der Brand durch die Feuerwehr gelöscht.

Gegen 12.30 Uhr gingen die Mitteilungen bei Polizei und Feuerwehr über die Auseinandersetzung in der Poststraße ein. Dem Sachstand nach hatte ein 59-Jähriger hier zunächst den Mann aus seinem persönlichen Umfeld bedroht. In der darauf folgenden körperlichen Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige flüchtete hiernach in eine Lagerhalle, die sich auf einem Grundstück unweit des Ortes der Auseinandersetzung befindet. Diese stand wenig später in Flammen. Der Tatverdächtige konnte noch beim Verlassen der Halle durch die Beamten festgenommen werden. Der Mann hatte ebenfalls Verletzungen durch das Brandgeschehen erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Brand brachten die örtlichen Feuerwehren unter Kontrolle.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Diese ermittelt nun sowohl zu den Hintergründen und genauen Abläufen der Auseinandersetzung, sowie zu der im Raum stehenden möglichen Brandlegung und dem entstandenen Schaden an der Halle.

Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.