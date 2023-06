OSTHEIM V. D. RHÖN, OT URSPRINGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar bei der Heimkehr aus dem Urlaub. Ihre Abwesenheit hatte ein Unbekannter ausgenutzt, um gewaltsam in ihr Einfamilienhaus einzudringen und sich mit Bargeld aus dem Staub zu machen.



Am späten Mittwochabend kam das Ehepaar kurz vor Mitternacht nach Hause und musste feststellen, dass ein Einbrecher in ihr Haus in der Hauptstraße eingedrungen war. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Unbekannte sämtliche Schränke und verließ unerkannt mit einer größeren Menge Bargeld das Haus. Die Tat muss sich in der Zeit von Samstag, 03. Juni, bis zum letzten Mittwoch ereignet haben.



Zur Aufklärung des Einbruchs setzt die Kripo Schweinfurt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Urspringen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Polizei zu melden.